sob investigação Adolescente grávida de 2 meses

morre com tiro na cabeça Vítima morava com namorado e familiares em Dourados

A Polícia Civil em Dourados investiga a morte da adolescente Iris Ferreira Silva, de 15 anos, ocorrida na madrugada de hoje no bairro Terra Roxa. Ela foi encontrada morta com um tiro na cabeça.

A jovem morava com familiares e o namorado e estaria grávida de dois meses, informou o site Dourados News.

À polícia, parentes disseram que ela e o namorado discutiram na noite de sábado (26) e minutos depois se ouviu um tiro. O jovem saiu da casa em um carro Astra e segurava um revólver.

Os familiares, que estavam na frente da residência, entraram para ver o que tinha acontecido e encontraram a jovem morta no quarto.

As Polícias Militar, Civil e a perícia criminal foram acionadas para realizarem levantamentos. A delegada Paula Ribeiro, da Delegacia da Mulher, deve conduzir a investigação.

Ainda não se sabe se a vítima cometeu suicídio ou foi assassinada. O casal e os parentes da jovem são de Iaçu (BA) e moram em Dourados há três meses. Eles vendem redes na região.

O Dourados News informou que as brigas do casal teriam começado por conta de conversas de um dos dois no aplicativo Whatsapp.