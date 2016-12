Dourados Vizinho tenta estuprar adolescente

de 15 anos e é preso A menina denunciou o caso no mesmo instante

Homem, de 43 anos, foi preso na tarde de ontem (22) acusado de tentativa de estupro, no Distrito de Panambi em Dourados.

Segundo o site Dourados News o homem foi localizado pela Polícia Militar após a vítima, uma adolescente de 15 anos, denunciar o ato.

De acordo com a polícia, a jovem informou que estava em casa, quando o homem que é vizinho dela teria ido até a sua residência e começou a assediá-la, tocando em várias partes de seu corpo. Ela teria fugido do local no mesmo instante.

Após a menina contar para a mãe, o caso foi denunciado para a polícia e o homem ao ser localizado foi encaminhado para a delegacia.