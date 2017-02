DOURADOS Adolescente é apreendido e confessa que matou mulher de 23 anos com três tiros Adolescente disse que cometeu o assassinato por desavença com a vítima

Adolescente de 15 anos foi apreendido na tarde de hoje, confessou ter executado com três tiros Maiara Terezinha de Paula, 23 anos, na Vila Cachoeirinha, em Dourados, na madrugada de hoje.

A apreensão ocorreu na Rua Clóvis Beviláqua, no bairro Vila Almeida. Também foram detidos outros dois jovens, de 18 e 15 anos, apontados como autores do crime. Eles negam a participação no caso.

Conforme o Dourados News, o adolescente disse que cometeu o assassinato por desavenças com a vítima. Conforme ele, há dias Maiara teria tentado matá-lo a facadas após discussão.

Depois do crime, o jovem jogou a arma, um revólver calibre 38, mas disse à polícia que não se recordava de onde tinha deixado. Conforme ele, o revólver foi adquirido em 2013.

Apesar da pouca idade o rapaz tem diversas passagens pela polícia e será autuado em flagrante pelo homicídio, posteriormente levado à Unidade Educacional de Internação (Unei) masculina Laranja Doce.