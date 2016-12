Polícia Militar Ação da Polícia Militar prende quatro pessoas em Dourados Os presos foram encaminhados para a delegacia

Ação da Polícia durante essa semana prendeu quatro pessoas, sendo três homens e uma mulher por fuga e porte ilegal de arma na cidade de Dourados.

De acordo com s Polícia Militar as ocorrências foram de suspeitos que estavam foragidos e de jovens que estavam com arma. Esses casos que aconteceram em três bairros do município.

Dentro os casos uma mulher de 32 anos, foi presa devido denuncia da população onde estava perturbando a vizinhança e foi constado que ela era foragida e já teria um mandado de prisão.

Já um homem de 36 anos foi preso depois de tentar fugir dos policiais e após ser capturado depois de checado constou que havia mandado para cumprir e foi encaminhado para prestar esclarecimentos.

A dupla de jovens que segundo denúncia de populares estavam pelo bairro com uma espingarda calibre 22 ao serem encontrados em uma residência, foram presos por porte ilegal de arma, além de estarem com 12g de pasta base e 60g de maconha. Todos os envolvidos foram encaminhados em flagrante para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário de Dourados.