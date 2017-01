11 DIAS DEPOIS Prefeitura extingue cobrança de estacionamento na rodoviária de Dourados Novas medidas serão adotadas para coibir que carros passem o dia nas vagas

Depois de 11 dias da determinação de que o estacionamento do Terminal Rodoviário Renato Lemes Soares, em Dourados, passasse a ser cobrado, a prefeita Délia Razuk (PR) determinou que a cobrança fosse extinta e hoje as vagas já estavam livres do pagamento.

A medida foi tomada para coibir que funcionários do comércio e até da própria rodoviária de Dourados deixassem os carros nas vagas durante o dia todo, o que atrapalhava a rotatividade no estacionamento.

Para a prefeita, a cobrança causa transtornos à população para o embarque e desembarque. "A rodoviária é um prédio público e devemos entender que a cobrança de parquímetro deve ser restrita aos logradouros públicos", destacou.

Hoje, logo nas primeiras horas da manhã, a cobrança deixou de ser feita e o monitor da empresa responsável pelo rotativo foi tirado do local. De acordo com informação da direção da Agetran, a empresa deve proceder com a retirada dos sensores das vagas, conforme o Dourados News.

A Agência de Transporte e Trânsito de Dourados estuda, junto ao Conselho Nacional de Trânsito (Contran), a melhor maneira de aplicar fiscalização tanto para o tempo de tolerância quanto para ao uso correto do espaço, que deve ser restrito aos usuários da rodoviária.