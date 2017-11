Tráfico internacional Douradense é preso com 154 quilos de cocaína no Sul do País Autor receberia R$ 20 mil para entregar droga na Serra Gaúcha

23 NOV 2017 Por RENAN NUCCI 11h:22

Glauber foi autuado por tráfico internacional de drogas. - PRF A Polícia Rodoviária Federal (PRF) do Rio Grande do Sul prendeu ontem, em Bento Gonçalves, o douradense Glauber Vieira Escobar, de 34 anos. Ele foi flagrado transportando 154 quilos de cocaína escondidos no assoalho de uma carreta. De acordo com o site MS em Foco, Glauber disse que receberia R$ 20 mil para entregar o material na região metropolitana da Serra Gaúcha. Como a suspeita é de que ele estivesse preparado o veículo no Paraguai, foi autuado em flagrante por tráfico internacional de drogas.

