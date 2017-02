transporte aéreo Dos 15 aviões do governo,

só dois podem levantar voo Maioria foi doada e aparelhos valem em torno de R$ 13 milhões

Das 15 aeronaves operadas pelo governo do Estado, 13 não podem levantar voo. A maioria desses aviões e helicópteros, que estão em hangar no Aeroporto de Campo Grande, chegaram sem custos ao Executivo, doados pela Justiça, e pertenciam a traficantes de drogas.

Os aparelhos, que valem aproximadamente R$ 13 milhões, estão parados no hangar estadual por falta de manutenção, avarias, pendências judiciais, situações técnicas irregulares ou por cancelamento de matrícula.

Conforme a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o governo sul-mato-grossense é responsável pela operação de 15 aeronaves, utilizadas para transporte, missões aeromédicas e policiamento.

Em consulta ao Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB), divisão da Anac que reúne informações técnicas e de identificação dos aparelhos, nota-se que apenas dois aviões estão aptos a voar - caso do PR-FPG, do Corpo de Bombeiros, e do PR-TPW, da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra).

