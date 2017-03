Crime ambiental Dono de oficina mecânica é multado

em R$ 5 mil por poluição de solo Mecânico responderá por crime ambiental e terá que recuperar solo

Durante fiscalização de rotina, a Polícia Militar Ambiental encontrou uma oficina mecânica, na tarde de ontem (6), em Ivinhema, gerando poluição no solo. Oficina foi interditada temporariamente e dono multado.

Segundo informações da PMA, no local que é murado e sem piso foram encontrados resíduos de graxas, óleo diesel e óleo lubrificante que percorreu 100 metros do estabelecimento poluindo o solo. Na oficina não havia caixa separadora para a lavagem das peças e o material foi derramado no chão.

O local foi interditado pelos policiais ambientais e o dono da oficina que reside no local foi autuado e multado em R$ 5 mil, além de ter de realizar medidas para a recuperação do dano e área afetada. O proprietário responderá por crime ambiental que prevê pena de um a cinco anos de prisão.