INVESTIGAÇÃO Dono de lava jato sofre atentado duas

horas após comerciante morrer Crime também foi feito por motociclista armados

Homem de 28 anos sobre atentado na manhã de hoje, por volta das 9h, enquanto trabalhava em lava jato localizadado no centro de Ponta Porã. Vítima é dona de lava jato, assim como Josimar, que foi executado hoje com 19 tiros enquanto saía de padaria.

Conforme o Porã News, comerciante estava no estabelecimento quando foi surpreendido por tiros efetuados por atiradores em uma motocicleta. Ele conseguiu correr e se escondeu no escritório do local.

Não há informação se ele foi atingido pelos tiros, mas permanecia em observação no Hospital Regional. Atiradores fugiram.