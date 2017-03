CRIME AMBIENTAL Jardineiro e dono de casa são

multados por derrubar palmeiras Árvores eram moradias de várias araras

A Polícia Militar Ambiental recebeu ontem (3) uma denúncia de vizinhos no bairro Santo Antonio em Campo Grande, sobre várias árvores que estavam sendo derrubadas. O jardineiro que estava derrubando as árvores não tinha autorização para o corte.

Segundo informações da PMA, no local cinco árvores da espécie “Palmeira Imperial” foram derrubadas com uma motosserra. Três árvores foram cortadas na calçada e duas dentro do terreno. De acordo com os vizinhos, as árvores eram moradias de várias Araras.

O jardineiro contratado informou que foi pago pelo serviço e não tinha autorização legal para o corte. O equipamento foi apreendido e as ações foram interditadas.

Tanto o jardineiro contratado quanto o proprietário do imóvel foram autuados e multados em cerca de R$ 1,5 mil cada um e responderão por crime ambiental que prevê pena de três meses a 1 ano de detenção.