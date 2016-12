PMA Dono de estabelecimento é multado por armazenar 75 quilos de peixes não declarados Fiscalização vai apurar se animais foram pescados durante a piracema

Proprietário de estabelecimento comercial de Camapuã foi multado, ontem, pela Polícia Militar Ambiental (PMA), em R$ 2,2 mil, com 75 quilos de pescado não declarados e sem procedência de origem.

O comerciante, de 63 anos, mora no local, onde foram apreendidos pescados das espécies Cachara, Pintado e Pacu, além do freezer em que os peixes estavam armazenados.

A falta de declaração de estoques não é crime, porém, é infração administrativa que prevê a apreensão do pescado e multa de R$ 700 a R$ 100 mil, com acréscimo de R$ 20 por quilo ou fração do produto, porém, a PMA irá apurar se o pescado foi capturado em período de piracema.

CONTROLE DE ESTOQUES

O controle de estoques dos estabelecimentos que comercializam pescado é feito de maneira mais efetiva, para evitar que peixarias adquiram pescado irregular, evitando assim, a captura nos rios, pois se não há para quem vender, certamente o pescador não irá capturar peixes neste período.

DECLARAÇÃO

São obrigados a declarar estoque todos os estabelecimentos que trabalham com pescado: frigoríficos, peixarias, pontos de vendas, restaurantes, hotéis e similares e também peixes vivos nativos ornamentais ou para uso de iscas vivas.

A PMA apreendeu mais de duas toneladas de pescado por falta de declaração de estoque, desde 2008, quando o decreto que prevê as apreensões foi promulgado. Ou seja, mesmo que o pescado tenha origem, a falta de declaração pode levar a apreensão.