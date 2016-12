INSEGURANÇA Dona de salão de beleza estende expediente pelo fim de ano e é assaltada Todo o dinheiro que havia sido recebido por horas de trabalho foi levado

Por causa das festas de fim de ano, proprietária de salão de beleza precisou estender atendimento até à noite, mas acabou vítima de criminosos. Todo dinheiro recebido por horas de trabalho foi levado por assaltantes, por volta das 22h20min de ontem. O estabelecimento onde o crime aconteceu fica na Rua Pedro Felizardo de Souza, no Jardim Tatiane, em Fátima do Sul.

Conforme Boletim de Ocorrência, dona do salão comunicou à polícia que assaltante invadiu o local com arma de fogo, anunciando o roubo, enquanto comparsa ficou do lado de fora aguardando para a fuga. Foram levados R$ 600. Policiais fizeram buscas, mas não encontraram suspeitos.