FURTO Dona de loja de roupas é ameaçada de morte por “falso cliente” Suspeito chegou no local, colocou uma roupa e fugiu sem pagar

Proprietária de loja, de 54 anos, foi ameaçada de morte por um falso cliente na manhã de hoje em Rio Brilhante. Suspeito colocou roupa da confecção e ao ser questionado sobre o pagamento, disse que mataria a vítima caso ela “abrisse a boca”.

De acordo com o boletim de ocorrência, dois desconhecidos entraram no estabelecimento e, um pegou duas peças de roupa e o outro, o moletom. Empresária notou que o homem que entrou com as duas unidades, saiu sem nenhuma do provador, enquanto o outro já vestia o moletom comercializado ali.

O suspeito se aproximou da proprietária e, com uma faca, disse que caso ela falasse alguma coisa ou saísse em direção a ele, ele iria matá-la. Ladrões saíram do comércio e fugiram. Caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil da cidade e até então, ninguém havia sido preso.