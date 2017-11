Invasão Silvestre Dona de casa toma susto com

gambá dentro da máquina de lavar Polícia Militar Ambiental foi acionada para atender a ocorrência em Campo Grande

Uma moradora residente no bairro Vila Maciel, na região da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), foi surpreendida na tarde desta segunda-feira (20), com um gambá abrigado na máquina de lavar roupas da residência.

A Polícia Militar Ambiental foi acionada para atender a ocorrência e a mulher contou que localizou o animal ao colocar roupas na máquina e o avistou escondido no meio de algumas peças que estavam no local.

Os policiais utilizaram luvas especiais de proteção para capturar o gambá, colocando-o em uma caixa de contenção. O animal foi encaminhado ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS), que realizará a soltura do bicho, logo que os técnicos decidirem pela sua reintrodução na natureza.

Veja o vídeo da captura: