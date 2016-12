COMBATE AO TRÁFICO Polícia prende traficante do Amapá que comprou maconha em Campo Grande Jovem de 22 anos já cumpriu pena por tráfico de drogas

Jovem de 22 anos foi presa, no final da noite de ontem, 3, em Coxim, com 24 quilos de maconha, que tinham como destino a capital do Amapá, Macapá.

Apreensão ocorreu durante fiscalização de rotina realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), em ônibus que saiu de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. No veículo, foi encontrada uma bolsa com os tabletes da droga.

Conforme o site Coxim Agora, a droga estava escondida em mala guardada no bagageiro interno do veículo. Ainda no ônibus a polícia encontrou mais duas malas com mais tabletes da droga.

Aos policiais a jovem relatou que era proprietária de boca de fumo em Macapá, cidade onde reside, e que teria comprado a droga em Campo Grande.

A soma do entorpecente totalizou 24 quilos. A mulher já tinha passagem por tráfico de drogas e responderá, novamente, pelo mesmo ato.