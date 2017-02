TEMPO Domingo será de sol e calor

na Capital, segundo instituto Dia quente em Três Lagoas. Por lá, termômetros marcam 35ºC

Domingo deve ser de sol e calor em Campo Grande e cidades do interior de Mato Grosso do Sul, de acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

Prognóstico diz que manhã e tarde na Capital serão de sol entre poucas nuvens. Termômetros registram temperatura máxima de 32ºC.

Domingo também ensolarado em Ponta Porã e Dourados. Em Corumbá, predomínio de sol pela manhã. À tarde chove com trovoada. Já no município de Três Lagoas, nebulosidade variável com pequena chance (inferior a 30%) de chuva pela tarde e faz 35ºC.