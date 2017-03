TEMPO Domingo deve ser de chuva,

mas calor continua em MS Pode chover a qualquer hora do dia, em cidades, segundo Inpe

Domingo deve ser de chuva, no entanto calor continua em cidades do Mato Grosso do Sul.

De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), em Campo Grande, deve chover rapidamente, com trovoadas, a qualquer hora do dia. Temperatura máxima deve ser de 28ºC.

Também há prognóstico de chuva em Corumbá, Ponta Porã, Dourados e Três Lagoas. Nestas cidades, termômetros podem chegar aos 34ºC, segundo o Inpe.