TEMPO Domingo deve ser de chuva

em cidades do Estado Em Campo Grande dia promete ser quente e temperatura chega aos 32ºC

Prognóstico do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) diz que deve chover neste domingo em grande parte do Mato Grosso do Sul.

Em Campo Grande, previsão é de chuva de curta duração que pode ser acompanhada de trovoadas a qualquer hora do dia. Calor chega aos 32ºC.

Também pode chover em Dourados, Corumbá, Ponta Porã e Três Lagoas. Nas respectivas cidades, termômetros marcam temperatura máxima de 30ºC, segundo o Inpe.