Previsão Domingo de calor e possibilidade

de chuva em cidades no Estado Em Campo Grande, deve chover à tarde

Este domingo amanheceu com céu encoberto por nuvens e possibilidade de chuva em praticamente todas as cidades do Estado. Em Campo Grande, deve chover com mais intensidade no período da tarde.

De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), este início de dia tem termômetros marcando 23ºC e a máxima pode chegar aos 33ºC.

As pancadas de chuva devem ser de curta duração, mas podem vir acompanhadas de trovoadas. A previsão é semelhante para cidades do sul e região central do Estado.