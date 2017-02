PREVISÃO DO TEMPO Domingo de calor com temperatura até 36ºC em Mato Grosso do Sul Há possibilidade de pancada de chuva à tarde e à noite

5 FEV 2017 Por GABRIEL MAYMONE 08h:25

Tempo aberto na Capital na manhã deste domingo - Álvaro Rezende / Correio do Estado Domingo com possibilidade de chuva em todo o Mato Grosso do Sul. Previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indica que na região sul o sol aparece pouco e chove ao longo do dia. Já nas demais áreas, o sol predomina pela manhã, faz calor e há possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite. Veja as temperaturas máximas previstas para hoje: Campo Grande: 32ºC Dourados: 35ºC Três Lagoas: 34ºC Corumbá: 36ºC Ponta Porã: 35ºC

