Previsão do tempo Domingo deve ter tempo parcialmente nublado em todo o Estado Campo Grande registra mínima de 19°C no período da manhã

Dia começou com tempo parcialmente nublado na maior parte do Estado e pode ficar claro no Mato Grosso do Sul, com predomínio de sol. Mínima registrada deve ser de 16°C e máxima de 35°C.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Campo Grande deve ter céu parcialmente nublado e temperaturas oscilando entre 19°C e 31°C.

No interior os termômetros não devem passar de 33°C nas cidades de Dourados, Coxim, Três Lagoas e Corumbá. Não há previsão de chuva.