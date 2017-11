Tempo Domingo amanhece nublado e temperatura pode chegar a 36ºC em MS Em Campo Grande, dia amanhece parcialmente nublado

Dia amanheceu nublado e há possibilidade de chuviscos durante a manhã na região norte de Mato Grosso do Sul. Demais áreas do Estado haverá períodos nublados, onde temperatura mínima registra 15ºC e máxima pode chegar aos 36ºC em todas as regiões.



Segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), em Campo Grande, o dia amanhece parcialmente nublado, mas terá períodos com tempo claro. Temperatura mínima marca em torno de 18ºC e máxima pode atingir os 32ºC.



No interior do Estado, nas cidades de Coxim, Nova Alvorada do Sul e Tacuru, os termômetros registram temperatura mínima de 15ºC e máxima de 30ºC. Já nas cidades de Corumbá e Aquidauana, termômetros marcam temperatura de 36ºC.