Previsão do Tempo Domingo amanhece nublado e pode

chover em algumas regiões do Estado Campo Grande registra mínima de 19°C no período da manhã

14 MAI 2017 Por BRUNA AQUINO 07h:30

Dia deve ficar parcialmente nublado na Capital - Álvaro Rezende / Correio do Estado Dia começa parcialmente nublado e pode chover nas regiões sudoeste e sul do Estado. Demais regiões podem ficar parcialmente nubladas com névoa seca. Termômetros podem registrar mínima de 16°C em todo Mato Grosso do Sul. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), em Campo Grande deve ficar parcialmente nublado com possibilidade de chuva no período da tarde. Mínima de 19°C e máxima de 29°C. No interior de Mato Grosso do Sul, os termômetros devem registrar mínima de 16°C nas cidades de Dourados, Ponta Porã e Coxim. Corumbá mínima registrada é de 23°C.

