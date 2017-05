Previsão do tempo Domingo amanhece nublado e com pancadas de chuva em todo o Estado Em Campo Grande temperatura mínima deve marcar 20°C

Dia inicia nublado e pode chover com trovoadas durante o dia inteiro no Mato Grosso do Sul. Temperatura mínima deve ficar em 15°C, enquanto a máxima de 29°C.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), em Campo Grande o dia permanece nublado com pancadas de chuvas durante o dia. Mínima deve marcar 20°C e máxima, de 24°C.

No interior do Estado, os termômetros devem registrar mínima de 16°C em Dourados, Ponta Porã e Amambai. Já em Corumbá, a temperatura é mais elevada do que de outras regiões e mínima deve registrar 21°C.