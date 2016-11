BR-262 Dois são presos com 164 kg de maconha

em carro com placas do Tocantins Passageiro disse que não sabia da droga e estava apenas pegando carona

29 NOV 2016 Por MARIANE CHIANEZI 14h:02

Droga estava escondida em compartimentos do carro - Divulgação/PRF Dois homens foram presos por tráfico de drogas na manhã de hoje durante fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-262, em Três Lagoas. Foram apreendidos 164 kg de maconha. Quando dado ordem de parada ao veículo Vectra Expression com placas de Palmas (Tocantins), o motorista, de 38 anos, obedeceu, mas o passageiro, empreendeu fuga na rodovia, mas foi preso em seguida pelos policiais. Em vistoria no carro, foram encontrados a quantia de maconha. Aos PRFs, o motorista confessou que havia carregado o carro em Campo Grande e iria entregá-lo em Araçatuba, interior paulista. Já o passageiro, que havia fugido da abordagem, disse que não sabia da existência do entorpecente no automóvel e estava apenas pegando uma carona para o outro Estado. Caso foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Água Clara.

