Felpuda

Dizem que há muitos, mas muitos padrinhos por aí arrependidos que só e querendo deixar afilhados a voltarem a ser pagãos. É que os dito-cujos, em sua maioria, mal conseguem as boquinhas e, ato contínuo, partem para férias, levando a tiracolo, quando não a namorada, toda a famíla. Aí, empolgados, postam fotos do dolce far niente nas mídias sociais, gerando denúncias. São os chamados “fantasmas materializados”. Ester Figueiredo