Rodovia Dois são flagrados com pistola, carregadores e munições em estepe Dono do carro alegou desconhecer material ilícito escondido

Equipe da Polícia Militar Rodoviária apreendeu pistola, carregadores e munições escondidos em estepe de carro. Flagrante aconteceu por volta das 20h30 de ontem, durante fiscalização no km 146 da MS-276, município de Ivinhema.

Policiais abordaram veículo Toyota Corolla, que trafegava em direção a Nova Andradina e, em meio a buscas no carro encontraram pistola modelo PT 738 calibre .380, com dois carregadores e 50 munições do mesmo calibre escondidos no estepe.

Corolla era conduzido por homem de 41 anos e ocupado pelo dono do automóvel, de 24 anos. Diante do flagrante, condutor confessou que comprou a arma no Paraguai por R$ 3,5 mil para uso pessoal. Já o dono disse que emprestou o carro para o condutor dar uma volta na região de fronteira do Brasil com Paraguai, enquanto ele ficou na casa de um amigo. Os dois foram encaminhados para a delegacia.