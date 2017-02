COLISÃO COM BITREM Dois policiais morrem e outros dois ficam feridos em acidente na BR-060 Vítimas eram do Núcleo de operações táticas e investigativas do interior (Notii)

Dois policiais morreram e outros dois ficaram gravemente feridos em acidente, na tarde desta segunda-feira (13), no KM 08 da BR-060, em Chapadão do Sul – distante 325 km da Capital. A informação foi confirmada ao Portal Correio do Estado pelo delegado Danilo Mansur.

Equipe do Núcleo de Operações Táticas e Investigativas do Interior (Notii) colidiu em uma carreta bitrem, no viaduto sobre a via férrea.

Os sobreviventes foram encaminhados para o Hospital Municipal. Ainda não foi divulgado o estado de saúde deles.