Acidente de trânsito envolvendo moto e, provavelmente, caminhão terminou de maneira trágica, ontem, na MS-080, perto de região de chácaras, na cidade de Rio Negro. Morreram Lindolfo Augusto da Silva, 85 anos, e José Moraes Vieira, 50 anos, que ocupavam moto Bros. Outro veículo envolvido no atropelamento não foi encontrado.

De acordo com Boletim de Ocorrência, uma das vítimas chegou a ser socorrida, mas morreu em hospital e a outra teve o corpo dilacerado. No cenário do acidente, havia partes do corpo junto com marcas de pneus. Por isso, a suspeita é que o homem tenha sido arrastado por metros.

No local também foram encontrados pedaços de carvão, possivelmente, que caíram do outro veículo envolvido na colisão.

Nenhuma pessoa se apresentou como testemunha. A moto que as vítimas ocupavam estava encostada em cerca de arme a, aproximadamente, 100 metros do homem que morreu no local.

Inquérito policial foi instaurado para investigar a circunstância e identificação do motorista que fugiu sem prestar socorro.