SIDROLÂNDIA Dois adolescentes de 14 anos furtam

moto, um é detido e outro foge A moto foi recuperada e um dos autores é vizinho da vítima

Um adolescente de 14 anos foi apreendido e o outro fugiu na tarde de ontem (27) após furtarem uma moto ainda de madrugada no município de Sidrolândia.

Segundo o Site Sidrolândia News, um dos adolescentes foi denunciado pela própria mãe. Ela recebeu a visita de algumas pessoas relatando que o filho dela teria furtado uma moto na madrugada de domingo. Ao tirar satisfação com o adolescente, ele confirmou a acusação e completou que teve ajuda de um amigo. Depois de confessar o ato fugiu da residência.

A vítima que teve a moto furtada, ao saber que um dos adolescentes era seu vizinho, foi até a casa dele para tirar satisfações. No local a vítima se desentendeu com o pai do adolescente e a polícia foi acionada.

O adolescente que é vizinho da vítima foi entregue na Delegacia de Polícia Civil e o comparsa que foi denunciado pela mãe ainda não foi localizado. A polícia vai investigar o caso e continua na busca pelo adolescente foragido.