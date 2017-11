Tráfico Homem de 51 anos é preso com 1,3 tonelada de maconha Droga saía do MS com destino ao Paraná

12 NOV 2017 Por RENAN NUCCI 10h:15

Droga apreendida pelo DOF ontem. - Divulgação O Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreendeu na manhã de ontem uma carreta que transportava 1,3 tonelada de maconha. O flagrante aconteceu na rodovia MS-386, em Ponta Porã. A droga estava separada em tabletes com tamanhos, cores e marcações diferentes, indicando que teriam destinatários diferentes, em consórcio do tráfico. De acordo com o DOF, o condutor do veículo, de 51 anos, disse aos policiais que foi contratado por dois homens para transportar o entorpecente de Amambai até Maringá (PR). A ocorrência foi encaminhada à Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron).

