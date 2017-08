trecho ruim Dnit vai restaurar

189 quilômetros da BR-262 Rodovia que liga Campo Grande a Três Lagoas, um dos acessos ao Sudeste do Brasil

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (Dnit) abriu licitação para restauração da BR-262, no trecho que liga Campo Grande ao município de Três Lagoas.

Há mais de cinco anos a via está em péssimas condições, chegando inclusive a ficar sem acostamento em alguns locais. Além disso, já passou por tentativas fracassadas para viabilizar melhorias.

As obras serão executadas em 189,4 quilômetros da rodovia. Nos 32 quilômetros entre o município de Água Clara e Três Lagoas, será adicionada terceira faixa.

O recurso da obra é proveniente da ação para manutenção de trechos rodoviários da Região Centro-Oeste e no estado de Mato Grosso do Sul.

Ainda não é possível estimar o valor do empreendimento, pois a licitação aberta é na modalidade Regime Diferenciado de Contratação Integrada (RDCI). Com isso, só é possível estimar o valor com a apresentação de propostas, prevista para ocorrer no dia 1º de setembro.

Esse novo regime licitatório foi instituído pela Lei 12.462/2011. O método foi elaborado voltado às contratações relacionadas à Copa das Confederações, à Copa do Mundo Fifa de 2014 e às Olimpíadas e Paraolimpíadas de 2016.

