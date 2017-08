MATO GROSSO DO SUL Divulgado gabarito do concurso para delegado de Polícia Civil Ao todo, são 9.760 candidatos disputando 30 vagas

O gabarito oficial preliminar do concurso público de delegado da Polícia Civil foi divulgado hoje no Diário Oficial do Estado. A prova objetiva com 100 questões foi realizada no último domingo (20). (Confira abaixo as respostas):

Os candidatos que quiserem entrar com recurso deverão acessar a área do candidato por meio do site www.fapems.org.br, entre as 8 h do dia 23 de agosto e as 17 h do dia 24 de agosto.

CONCORRÊNCIA

O concurso da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul tem concorrência recorde que chega a 325 candidatos disputando uma única vaga.

Com total de 38.262 inscrições para 210 vagas distribuídas nos cargos de investigador (100), escrivão (80) e delegado (30).

O mais concorrido é o cargo de delegado que teve 9.760 candidatos disputando 30 vagas, ou seja, 325 candidatos por vaga.

No total 6.626 pessoas tiveram isenção na inscrição, 2.414 se declararam negros, 98 disseram ser indígenas e 333 deficientes físicos.