SERVIDORES Divulgada lista de habilitados e inabilitados para promoção da Polícia Civil Relação de nomes foi publicado no Diário Oficial hoje

Relação dos servidores habilitados e inabilitados a concorrerem as carreiras de delegado, escrivão, investigador, peritos criminal e papiloscopista, agente de polícia científica e médico legista, foi publicado hoje em editais pelo Conselho Superior da Polícia Civil (CSPC). As relações são definitivas, não havendo recursos.

No quadro de vagas divulgado no Diário Oficial, são 9 vagas para delegados da Polícia Civil na classe especial, 22 para a 1ª classe e 19 para aqueles que disputam a promoção à 2ª classe. Para escrivães são 18 vagas para a classe especial, 104 para a 1ª classe e 56 para a 2ª. Já para os investigadores foram abertas 66 vagas para a classe especial, 129 para a 1ª classe e 250 para a 2ª classe.

Para investigadores e escrivães da Polícia Civil o percentual de promoções é de 80% das vagas pelo critério de antiguidade e 20% por merecimento, que foram acordados pelo Governo do Estado via Delegacia Geral da Polícia Civil e o Sindicato dos Policiais Civis (Sinpol), dentro do plano de reestruturação das carreiras destes servidores.

Das vagas abertas para os policiais que integram o grupo da Coordenadoria Geral de Perícias, há 9 vagas para a classe especial de peritos criminais, 54 para a 1ª classe e 22 para a 2ª. Para médicos legistas são 2 vagas para a classe especial, 25 para a 1ª e 20 para a 2ª classe. Peritos papiloscopistas contam com 20 vagas para a classe especial, 28 para a 1ª e 41 para a 2ª. Há ainda vagas para promoções dos agentes de polícia científica, distribuídas em 20, 57 e 62, para as promoções as classes especial, 1ª e 2ª respectivamente.

Hoje os integrantes do Grupo da Polícia Civil ingressam na 3ª classe, sendo que as promoções da 2ª, 1ª e classe especial, o que representa um acréscimo de 20% ao salário do servidor a cada nova classe. Além disso, a cada 5 anos na carreira há automaticamente percentual de reajuste de 5% no salário dos policiais civis.

O quadro de vagas às promoções da Polícia Civil deste ano pode ser acessado clicando aqui. Já a relação dos aptos e inaptos pode ser conferidas da página 55 a 64 do Diário Oficial do Estado.