Homicídio Discussão entre cunhados acaba em morte no interior O autor do crime fugiu e não foi encontrado

Sérgio Garcia, que não teve idade divulgada, foi morto na madrugada de hoje pelo cunhado, após uma discussão no Bairro Vila Nova em Coronel Sapucaia.

De acordo com o boletim de ocorrência, a esposa da vítima afirmou que o irmão dela foi até a residência onde o casal morava e, após uma discussão com marido, o irmão acabou esfaqueando Sérgio que morreu na hora.

A vítima foi esfaqueada no pescoço e no tórax, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O cunhado fugiu e ainda não foi encontrado. A esposa afirmou em boletim, que não chamou a polícia porque não tinha telefone no momento e não conseguiu ajuda dos vizinhos.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Coronel Sapucaia.