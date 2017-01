CASO DE POLÍCIA Discussão e ameaça durante posse de prefeito eleito termina em delegacia Ex-prefeito registrou boletim de ocorrência contra ameaça de morte

Durante posse do prefeito eleito em Mundo Novo, Valdomiro Sobrinho, discussão e ameaça de morte entre o ex-prefeito da cidade, Humberto Carlos Ramos Amaducci, e cidadão identificado como Melque Ferreira terminou em delegacia.

Conforme boletim de ocorrência, às 10h de hoje, o ex-prefeito chegou na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), onde ocorreu a posse do atual prefeito, quando, ao chegar no portão, encontrou Melque Ferreira, que o ignorou virando as costas.

Humberto tentou cumprimentá-lo, desejou “feliz 2017” e pediu “desculpa por alguma coisa". Em seguida, Melque respondeu que “gora já era tarde, pois ele não era mais prefeito, e assim ficaria mais fácil executá-lo”.

Diante da ameaça, Melque começou a empurrar Humberto, mas foi contido por uma testemunha. Depois do ocorrido o ex-prefeito foi até a delegacia de polícia registrar a queixa.