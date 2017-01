SISTEMA PRISIONAL Diretor da Agepen, Ailton Stropa, formaliza pedido de demissão Ele ficará no cargo até dia 10 para que sucessor seja nomeado

O diretor-presidente da Agência Estadual do sistema Penitenciário (Agepen), Ailton Stropa, formalizou hoje o pedido de demissão. Ele deve continuar respondendo pelo órgão até o dia 10.

Ao Portal Correio do Estado, Stropa informou que a decisão foi motivada por conta das investigações da Operação Girve, deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco). “Gostaria de deixar o [cargo] governo para que todas as apurações fossem feitas sem minha presença, para não ter nenhum tipo de influência”, declarou.

Na sexta-feira, policiais e promotores do Ministério Público cumpriram mandados de busca e apreensão na sede da Agepen e na casa de diretores, inclusive de Stropa. “Estou me colocando à disposição do MPE”, pontuou.

AÇÕES

No dia 23, diretores de dois presídios de Corumbá foram presos na Operação Xadrex. Eles integrariam grupo criminoso que traficava drogas e ainda cometia crimes como corrupção, peculato e falsidade documental.

Quatro dias depois, na sexta-feira, houve desdobramento e a ação, denominada Girve, teve como alvo diretores da Agepen em três cidades, investigados por corrupção. A ação é resultado de investigação que apura ilegalidades durante o Curso de Treinamento para Intervenção Rápida, Contenção, Vigilância e Escolta (Girve).