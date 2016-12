TEMPO Dia será ensolarado, mas

pode chover à tarde na Capital Apesar de prognóstico de chuva, calor continua e chega a até 35ºC

Semana começa ensolarada, mas com grande possibilidade de chuva à tarde, em Campo Grande, de acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

Prognóstico diz que haverá predomínio de sol pela manhã e à tarde chove com trovoadas. A probabilidade de chuva é de 80%. Termômetros devem atingir temperatura máxima de 33ºC.

Manhã também de sol e chuva no período vespertino em Dourados e Três Lagoas. No município de Corumbá e Ponta Porã, nebulosidade variável com pequena chance (inferior a 30%) de pancada de chuva. Uma das maiores temperaturas para hoje no Estado deve ser registrada em Corumbá, 35ºC.