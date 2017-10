Praça Ary Coelho Dia do Idoso é celebrado com ações e serviços no centro da Capital O evento oferece diversos serviços gratuitos como corte de cabelo e aferição de pressão

28 OUT 2017 Por LEANDRO ABREU 10h:12

Ao menos 200 voluntários trabalham na ação - Álvaro Rezende / Correio do Estado O Conselho Estadual do Idoso realiza na manhã deste sábado (28) uma ação na Praça Ary Coelho, em alusão ao Dia Internacional da Pessoa Idosa, celebrado no dia 1º de outubro. O evento oferece diversos serviços gratuitos aos idosos e espera, até às 11h, um total de 1 mil pessoas. De acordo com o presidente do conselho, José Gomes Machado Neto, a ação tem apoio da frente parlamentar do idoso na Assembleia Legislativa e da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast). "O objetivo é criar uma consciência social e política na população sobre a realidade na vida do idoso. Mostrar que essas pessoas sofrem com violência e muitas vezes dentro de casa", disse. O evento oferece corte de cabelo, assistência médica com aferição de pressão e glicemia, vagas de emprego e feira de artesanato. Ao todo, são cerca de 200 pessoas trabalhando na ação que vai até às 11h deste sábado.

