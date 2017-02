TEMPO Dia deve ser de céu claro

e calor em Mato Grosso do Sul Temperatura máxima deve ser de até 34ºC, em Corumbá

Mais um dia de sol nesta quarta-feira e calor em Mato Grosso do Sul, de acordo com prognóstico do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

Em Campo Grande, dia amanheceu com céu claro e assim deve permanecer até a tarde. Às 6h, termômetros já marcavam temperatura de 31ºC e máxima deve chegar aos 33ºC.

Dia quente e sem chuva também em Dourados, Corumbá, Três Lagoas e Ponta Porã.