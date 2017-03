TEMPO Dia de sol, mas pode chover hoje em MS Nas maiores cidades do Estado, temperatura máxima atinge 32ºC

Semana começa ensolarada em grande parte do Mato Grosso do Sul. No entanto, há previsão de chuva, de acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

Sol predomina o céu de Campo Grande, nesta segunda-feira, e pode chover com trovoadas a qualquer momento. O mesmo prognóstico segue para Dourados, Ponta Porã e Corumbá.

Em Três Lagoas, céu de muitas nuvens com curtos períodos de sol e pancadas de chuva com trovoadas. Nas respectivas cidades, temperatura máxima atinge 32ºC, conforme o instituto de meteorologia.