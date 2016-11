TEMPO Dia de calor na Capital e chuva

em cidades do interior do Estado Temperatura máxima em grande parte do Estado não passa dos 35ºC

25 NOV 2016 Por LAURA HOLSBACK 06h:15

Máxima chega a 35°C na Capital - Bruno Henrique/Correio do Estado Sexta-feira deve ser ensolarada e com calor de 35ºC, em Campo Grande. No entanto, em cidades do interior do Mato Grosso do Sul chove, de acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Prognóstico diz que na Capital sol aparece entre poucas nuvens. Também haverá predomínio de sol em Três Lagoas. Já nos municípios de Dourados, Corumbá e Ponta Porã, previsão é de chuva de curta duração e pode ser acompanhada de trovoadas a qualquer hora do dia. Temperatura máxima em grande parte do Estado não passa dos 35ºC, segundo o Inpe.

