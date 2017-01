TEMPO Dia começa com chuva que

deve continuar na Capital Calor do Estado atinge 36ºC, em Corumbá, conforme instituto

Quinta-feira começou com chuva em algumas regiões de Campo Grande, como a área sul, por exemplo. Conforme prognóstico, no decorrer do dia faz sol, mas precipitação deve continuar.

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) diz que céu deve ser de muitas nuvens com curtos períodos de sol e pancadas de chuva com trovoadas. Termômetros registram até 31ºC.

Também chove em cidades do interior do Mato Grosso do Sul, como Dourados, Três Lagoas e Ponta Porã. Em Corumbá, apesar de também haver previsão de chuva pela tarde, calor chega aos 36ºC, segundo o Inpe.