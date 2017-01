TEMPO Dia amanhece parcialmente nublado

e pode chover neste sábado Temperatura média para o Estado é de 19º C a 34º C

Depois de madrugada chuvosa em grande parte de Mato Grosso do Sul, dia amanheceu apenas nublado neste sábado. Entretanto, prognóstico do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), indica que poderá chover a qualquer hora do dia no Estado.

Conforme a previsão, no período vespertino, poderá ocorrer tempestades isoladas e forte ventania atingem as cidades.

Em Campo Grande, mínima será de 20º C e máxima de 30º C. No interior, nas cidades de Dourados, Corumbá, Três Lagoas e Ponta Porã, clima ficará entre 19º C e 34º C.