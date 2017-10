TEMPO Dia amanhece parcialmente nublado e deve chover à tarde A previsão é de pancadas isoladas e trovoadas fortes

29 OUT 2017

O dia amanheceu parcialmente nublado neste domingo, em Campo Grande, e a previsão é de chuva. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o período da tarde será nublado com pancadas de chuva e trovadas isoladas, por vezes fortes.



As temperaturas oscilam entre 19°C e 34°C. Para a segunda-feira, a previsão é de sol entre poucas nuvens e chuvisco. Já em todo Mato Grosso do Sul, o domingo é de possibilidade de pancadas de chuva isoladas, com máxima de 36°C na região nordeste.