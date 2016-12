TEMPO Dia amanhece com chuva

na Capital e chove mais Chove à tarde com trovoadas em Ponta Porã e Corumbá

Manhã de sexta-feira começou com chuviscos em regiões de Campo Grande e previsão é de mais chuva, de acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

Céu deve permanecer com muitas nuvens com curtos períodos de sol e pancadas de chuva com trovoadas. Temperatura máxima registra 32ºC.

Também chove hoje no interior do Mato Grosso do Sul. Em Dourados e Três Lagoas chove a qualquer hora e em Corumbá e Ponta Porã haverá predomínio de sol pela manhã. À tarde chove com trovoada.