Tempo Dia amanhece claro e Inmet alerta

para baixa umidade do ar no Estado Na Capital, dia permanece claro e temperatura máxima deve atingir 33°C

Terça-feira amanheceu com tempo claro em todas as regiões de Mato Grosso do Sul, mas previsão alerta para o baixo índice de umidade do ar que atinge todo o Estado. Os índices de umidade registram queda de 20% nessa manhã e temperatura máxima deve atingir os 36°C em algumas regiões do Estado.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), em Campo Grande, dia permanece claro e temperatura máxima deve chegar a 33°C. Umidade do ar também permanece baixa na Capital e índice é de 25%.

No interior do Estado, os termômetros registram temperatura máxima de 33°C nas cidades de Dourados, Coxim e Tacuru. Já em Corumbá, temperatura deve chegar aos 36°C.