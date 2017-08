Tempo Quarta-feira amanhece com tempo claro e calor deve predominar no Estado Em Campo Grande, temperatura à tarde pode registrar 30°C

Quarta-feira amanheceu com tempo claro e temperatura mínima registrou 13°C nessa manhã em todo o Estado. Porém, calor deve predominar e máxima pode chegar aos 34°C no período da tarde. Umidade relativa do ar volta a cair e índice revela 30%.

Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), em Campo Grande, céu amanheceu claro e no período da tarde, névoa seca deve atingir a cidade. Temperatura mínima registrou nessa manhã 17°C, mas calor deve aparecer à tarde e temperatura máxima pode atingir os 30°C.

No interior, nas cidades de Coxim, Dourados e Bela Vista, temperatura mínima registra 15°C. Já em Corumbá, mínima é de 18°C.