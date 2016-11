presos no pátio Detran não liberou 41%

dos veículos retidos neste ano Situação intensifica superlotação, que chega a 21.798 unidades

O pátio do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) em Campo Grande acumula, este ano, 3.980 novos veículos apreendidos e que não foram liberados aos proprietários.

O montante corresponde a 41,6% do volume apreendido pelo órgão em 2016 até agora, de 9.553 carros e motos. A diferença entre o que entra e o que sai do local produz um passivo que colabora para a superlotação do espaço.

De acordo com o Detran-MS, existem 23.538 veículos nos pátios de todo o Estado. Destes, 21.798 estão apreendidos há mais de 60 dias e 10.974 aguardam leilão.

*Leia reportagem, de Jones Mário, na edição de hoje do jornal Correio do Estado.