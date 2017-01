Caarapó Detento que estava na solitária

morre e polícia investiga Preso foi encontrado morto nesta manhã

Pedro Paim, de 35 anos, morreu na manhã de hoje dentro de cela da Cadeia Pública de Caarapó. A causa da morte será investigada pela polícia.

De acordo o boletim de ocorrência, o detento possuía problemas psiquiátricos e no começo da madrugada teria tido um surto e atacado outro detento na cela com um pedaço de madeira. No mesmo instante ele foi encaminhado para a solitária por medidas de segurança.

Quando amanheceu, o detento foi encontrado deitado na cela já sem vida e o Corpo de Bombeiros foi acionado para constatar a morte e solicitar a perícia. Segundo detentos do local, Pedro tinha diversas crises, além de vários desmaios e convulsões e durante a madrugada teria batido a cabeça várias vezes nas grades da cela onde estava.

O caso foi registrado na Delegacia de Caarapó e a causa da morte será investigada pela polícia.